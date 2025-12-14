ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଦାଦ୍ରି ନିକଟସ୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପେରିଫେରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଶୁକ୍ରବାର ଘନ ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଅତି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ୧୭ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚେନ୍-ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଦାଦ୍ରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକ୍ରସାଇନପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥରେ ଦୀର୍ଘ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପରିଚାଳନା ସହାୟତାରେ ପୁଲିସ ରାସ୍ତାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ମୁତୟନ କରିଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗତିବିଧି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଥିଲେ। ମୋଟର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡି ଚଳାଇବା, ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଗତି ସୀମା ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ନଗର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଶୀତ ଋତୁରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ସୀମା ହ୍ରାସ କରିଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ମୋଟର ଯାନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୫ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନ ପାଇଁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ସୀମା ଡିସେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଶୀତଦିନେ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ପୂର୍ବରୁ ହାଲୁକା ମୋଟର ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
