ପାଟନା: ବିହାରର ନୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୧୧ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଆଳୁ ମାଗିବା କାରଣରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜୌଲି ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ଘଟିଛି। ସେଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କଠାରୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଆଳୁ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।

ଘଟଣାଟି ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୧ ଟାରେ ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ହୋମଗାର୍ଡମାନେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଳୁ ଦେବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

 ନୱାଡା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ଧିମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ରାଜୌଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରବି ପ୍ରକାଶ ବିହାର ହୋମଗାର୍ଡ ନିୟମ, 1953 ର ନିୟମ 16 (1) (v) ଅନୁଯାୟୀ ୧୧ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ଅବହେଳା, ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 