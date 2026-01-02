ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଇକୀସ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ଆୟ କରି ଚାଲିଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେତେ ଆୟ କରିଛି। ଏହା ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଆୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶ୍" ଏବଂ "ଧୁରନ୍ଧର" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ୭ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ଏହା ରାତି ୮:୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୨.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ଆୟ ₹୯.୨୧ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଜିର ସଂଖ୍ୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦର୍ଶକ "'ଇକୀସ'କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଆୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
କୋଇମୋଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। "ହିଟ୍ ନିୟମ" ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଏହାର ବଜେଟର ଦୁଇଗୁଣ କିମ୍ବା ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ତେବେ ଏହାକୁ ହିଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏହା ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର କିମ୍ବା ନିକଟତର ରହିଛି।
ଏହା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ସିମର ଭାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତ୍ରପାଲଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍।