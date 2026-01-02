ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅନୁକରଣ କରିପାରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ପୁଳାପୁଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାର ଏବଂ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଭାଙ୍ଗି ଡେଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
କେତେକ ସମୟରେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ କୋଠା ଉପରେ ଥିବା ଟିଣ ସେଡ୍ ଉପରେ ଡେଇଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ ୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଯାହା ବିଧାୟକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ମାନବିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିଧାନସଭାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କଡଙ୍କ କଟଆଉଟ୍ ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାଁନ୍ତି; ବରଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଭଳି ଶବ୍ଦ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି |