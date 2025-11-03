ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବାଇଗଣୀ ଚିହ୍ନ ଲିଭେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି କାଳି ବିଶ୍ୱର ୯୦ଟି ଦେଶ ଆମଠାରୁ ଏହାକୁ କିଣନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ସେହି କାଳି ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠକେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାଳିର କାହାଣୀ ବାବଦରେ କହିବୁ |
ଲିଭୁନଥିବା କାଳିର କାହାଣୀ
ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ କାଳି ଚିହ୍ନ ଲଗାଯାଏ | ବାମ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି କାଳି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ଅଲିଭା କାଳି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି କାଳି ଯାହା ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ଘଷିଲେ, ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହା ବାଇଗଣୀ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ।
ଏହି କାଳି କେଉଁଠାରେ ତିଆରି ହୁଏ?
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଳି ଭାରତରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ: ମହୀଶୂର ପେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ରାୟୁଡୁ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ମହୀଶୂର ପେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ର କାଳି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ରାୟୁଡୁ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍ ର କାଳି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଏହା ସେହି ସମାନ ଭାରତୀୟ କାଳି ଯାହା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, ତୁର୍କୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ନେପାଳ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୯୦ଟି ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି।
ଏହି ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ଛାଡେ ନାହିଁ?
ଏହି କାଳିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହାର ରାସାୟନିକ ଗଠନରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୧୦ ରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାଇଲେ, ଏହା ଆମ ଚର୍ମରେ ଥିବା ଲୁଣ (ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍) ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ପାଣିରେ ମିଶେନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଚର୍ମର ଉପର ସ୍ତର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ଲଗାଇବାର ୪୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ୱା ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କଳା ହୋଇଯାଏ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାବୁନ, ତେଲ କିମ୍ବା ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏହା ଅତି କମରେ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଲିଭେନାହିଁ।