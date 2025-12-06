ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଭାରତରେ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ |
ପ୍ରକୃତରେ, ବାଂଲାଦେଶର ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଗତ ବର୍ଷ ଢାକାରେ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଦେଶ ଛାଡି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ, ଢାକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ୭୮ ବର୍ଷୀୟ ହସିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଶେଖ ହସିନା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଭାରତରେ ରହିପାରିବେ କି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ସେଥି ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ | କିନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ, ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ।"
ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ
ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଅତୀତରେ ନିର୍ବାଚନ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବା।"
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶୁଭକାମନା ଦେବୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାବରେ, ଯେକୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ।"