ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆରଏସଏସର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଚିତ୍ତପୁରରେ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରବିବାର ଦିନ ଆରଏସଏସର ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଆରଏସଏସକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆରଏସଏସ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ଆରଏସଏସ କଲବୁର୍ଗୀ ସଂଯୋଜକ ଅଶୋକ ପାଟିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ରବିବାର ଚିତ୍ତପୁରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମଜିଏସ କମଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଚିତ୍ତପୁରରେ ଆରଏସଏସର ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି କିଛିଦିନ ତଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ପରିସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆରଏସଏସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।