ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି...ତା’ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।" ନଭେମ୍ବର ୨୦ରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏହାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଏହି ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, କାରଣ ୨୦୨୩ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଥିତ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ଦାବି କରାଯାଉଛି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି
ସିଦ୍ଧରାମୈୟା ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ। ଡିକେ ଶିବକୁମାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦଳର ଚାରି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Cold Wave: ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପାରଦ ୮.୬ ଡିଗ୍ରି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ଆଲୋଚନା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଖାସ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଧାୟକମାନେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Mizoram-Manipur's Bnei Menashe to Return Israel: ମିଜୋରାମ-ମଣିପୁରରୁ ଇହୁଦୀଙ୍କର ହଜିଲା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବେ ନେତାନ୍ୟାହୁ
'କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ'
ସିଦ୍ଧରାମୈୟା ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଏବଂ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ।