କୋଲକାତା: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଅକ୍ସନର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏ ଲଗାତାର ତିନି ସିଜନ ପାଇଁ କେକେଆରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନୂତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଖୋଜୁଥିଲା। ଅଭିଷେକ କୋଲକାତା ଦଳକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେକେଆର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

୪୨ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଷେକ ନାୟାର ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଯଦିଓ ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କେକେଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ନଥିଲେ, ସେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ସମ୍ପ୍ରତି ନାୟାରଙ୍କ ସହିତ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ନାୟାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ, ନାୟାର ଡ଼ବ୍ଳ୍ୟୁପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ୟୁପି ଦଳ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତିନୋଟିରେ ଜିତି ପାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଟେବୁଲର ତଳ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା।

ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ସେମାନେ ସିଜିନରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ | 