କଲିକତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ବର୍ବର ଅପରାଧ। କୋର୍ଟ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତି ରାଜଶେଖର ମନ୍ଥ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଅଜୟ କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୪ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିରସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ | ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା |
ମାମଲା କ’ଣ?
୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୧୯୯୮ରେ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁଡର ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ, ଏକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ୧୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୁଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଦୋଷୀମାନେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି।