ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହମିରପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୌଦହା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପରଚ୍ଛ ଗାଁରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରେମିକାର ପରିବାର ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମିକର ହତ୍ୟା ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରେମିକା ହାତ କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ହମିରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଇଲାନି ସହରର ବାସିନ୍ଦା ରବି, ପରଚ୍ଛ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ମନୀଷାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମନୀଷାର ବିବାହ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସେ ବୁଧବାର ପରଚ୍ଛ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ମନୀଷାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ମନୀଷାଙ୍କ କାକା ପିଣ୍ଟୁ ରବିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଧରି କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବାଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ରବିର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ରବିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ, ମନୀଷା ଏକ ଛୁରୀରେ ତାଙ୍କ ଗଳା ଏବଂ ହାତ କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କାନପୁର ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ରବିର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ବୁଧବାର ସେ ପରଚ୍ଛ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କିପରି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି।" ମୃତକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।