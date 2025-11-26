ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେକୁ ଆଇଆଇଟି ମୁମ୍ବାଇ ନାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ମୁମ୍ବାଇ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ବେ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନର ଛାପକୁ ଲିଭାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ନାମ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ
କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ନାମ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହାର ନାମ ସମାନ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏହା ଏବେ ବି ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ହୋଇ ରହିଛି।"
ଏମ୍ଏନଏସ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ
ଏମ୍ଏନଏସ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏକ ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମରାଠୀ ଲୋକ ମୁମ୍ବାଇକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅଲଗା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ମରାଠୀ ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଗଲା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ମରାଠୀ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲିବା ଉଚିତ।
ସହରକୁ କବଜା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି - ଠାକରେ
ରାଜ ଠାକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ନାମ ସେମାନଙ୍କୁ (ଶାସକ ଦଳକୁ) କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କାରଣ ଏହା ମୁମ୍ବାଇର ଦେବୀ ମୁମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଠାକରେ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ପଞ୍ଜାବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳର ବିରୋଧ ପରେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁମ୍ବାଇରେ ସମାନ କିଛି ଘଟୁଛି। ସହରକୁ କବଜା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ତା'ପରେ ସମଗ୍ର ଏମଏମଆର ଅଞ୍ଚଳକୁ କବଜା କରି ଗୁଜୁରାଟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ। ମରାଠୀ ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ।"