କୋଲକାତା: କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କୋଲକାତାରେ I-PAC ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ED ଚଢାଉ କରିବା ପରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ତୁମ୍ବିତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି | ଇଡି ଚଢାଉ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ I-PAC ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଜବତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଆଇଟି ସେଲ୍ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଚଢାଉ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ।" କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର ମନୋଜ ବର୍ମା ପ୍ରତୀକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ୨୦-୨୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ହାତରେ ଏକ ସବୁଜ ଫାଇଲ୍ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଇଡି ମୋ ଆଇଟି ସେଲର ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଇଟି ସେଲର ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଲାସୀ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ଦଳର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ସମ୍ବଳିତ ହାର୍ଡଡ୍ରାଇଭ ଜବତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଇଛି।" ସେ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର ହାର୍ଡଡ୍ରାଇଭ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରଣନୀତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅମିତ ଶାହ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଥିଲେ, "ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କ'ଣ ଇଡିର କାମ?" ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟତୀତ, ଆଇ-ପିଏସି ଦଳର ଆଇଟି ଏବଂ ମିଡିଆ ସେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ"
ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍? ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଅମିତ ଶାହ ଜୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ କେହି ଭିତରେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ତଲାସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମର ତଥ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଏବଂ ସୂଚନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅପରାଧ। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିବା ଠିକ୍ କି?"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପଞ୍ଜିକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆୟକର ଦେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ। ଯଦି ଇଡିକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଆୟକର ବିଭାଗରୁ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ।"