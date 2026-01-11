ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରେ "ଜୟ ସୋମନାଥ" ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ମସଜିଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର ସକାଳେ ଗିର ସୋମନାଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଡମରୁ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସାହସ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,ସୋମନାଥ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଏହାର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ସୋମନାଥ କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆତ୍ମା।
ଏହି ମହାନ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ପରିବେଶ, ଉତ୍ସବର ମହିମା ଏବଂ ଦିବ୍ୟତା ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିବେଶ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ ଅବସର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ସୋମନାଥ କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆତ୍ମା, ଏହାର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଏହାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ବାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଗର୍ବକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ସୋମନାଥର ଇତିହାସ ବିନାଶ ଏବଂ ପରାଜୟର ନୁହେଁ, ଏହା ବିଜୟ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣର। ଏହା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆସିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସୋମନାଥ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂଘର୍ଷ, ଏତେ ମହାନ ଧର୍ଯ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଏହି ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏପରି ଉଦାହରଣ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର।
ଔରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସୋମନାଥ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଅନନ୍ତ ସୋମନାଥକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛି। ସେହି ଧାର୍ମିକ କଠୋରମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୋମନାଥକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହାର ନାମରେ ''ସୋମ'', ଅର୍ଥାତ୍ ''ଅମୃତ'' ରହିଛି। ଏଠାରେ, ସଦାଶିବ ମହାଦେବଙ୍କ ରୂପରେ, ସେହି ଚେତନାଶୀଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଉଭୟ ହିତକର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ।