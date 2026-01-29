ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଛାନିଆ ହେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ । ଆସନ୍ତା ମାସ ୨୭-୨୮ରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ୨୦୧୭ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ହମାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ହମାସ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଭଳି ସଂଗଠନ ସହିତ ହମାସର ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଭେନ ଆଜାର ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ହମାସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇବ।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଦୁଇ ନେତା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା, ଗାଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଓ ଆଲୋଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହୋଇପାରେ?
ଏହି ଗସ୍ତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉନ୍ନତ ଟୋକନିକ୍ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲର "ଆଇରନ୍ ବିମ୍" ଲେଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ତା’ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି।
ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକନିକକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ନିଜ ସୀମାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେୟାରିଂ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ, ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଣିଜ୍ୟ ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଏବଂ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବଲି ଆଶା ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସହଭାଗୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ନୂତନ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ।