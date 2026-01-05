କାସଗଞ୍ଜ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାସଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି | ଜଣେ ମାଆ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଶବନୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଳାଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ନିକଟରେ ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଆସୁଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସୁନାଗଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଶବନୁର ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶବନୁରଙ୍କ ମାଆ ୟାସିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ଶ୍ୱଶୁର ରଇସ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇନେବା ବାହାନାରେ ବଜାରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇପଡିଥିଲେ | ତା’ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଠିକଣା ଲେଖି ଫିଙ୍ଗି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Azhar's Second Audio Viral: ମାସୁଦ ଆଝାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର,ପୁଣି କାନ୍ଦୁଥିବା ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଶବନୁରଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌତୁକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ, ଶବନୁରଙ୍କ ମା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏସପି ଅଙ୍କିତା ଶର୍ମା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ମାମଲାଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ, ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: India-Bangladesh Cricket dispute : ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍
ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳେ ଶବନୂରଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ଦଳ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଥିଲା। ଆଜି, ୯ ଦିନ ପରେ, ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।