ମୋତିହାରୀ: ବିହାରର ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ମୋତିହାରୀରେ ଥିବା ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବିରାଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ପ୍ରାୟ ୭୫୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୧୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ଏକ ବିଶାଳ କଳା-ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମୋନୋଲିଥ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହ ଉଠାଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ୩୩ ଫୁଟ ସଂରଚନାକୁ ଏହାର ଦୁଇଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବେସ୍ ଉପରେ ଇଞ୍ଚ ପରେ ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥିର ହେବା ମାତ୍ରେ ପଡ଼ିଆରେ ‘ହର ହର ମହାଦେବ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କଲ୍ୟାଣପୁର ବ୍ଲକର କାଠୱାଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୋତିହାରୀରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳା ଗ୍ରାନାଇଟର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ଖୋଦିତ ଏହି ମୋନୋଲିଥ୍ ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଳୀପୁରମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ପଟ୍ଟିକାଡୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିନାୟକ ଭେଙ୍କଟରମଣ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେମଲତା ଦେବୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ୩୩ ଫୁଟର ପରିଧି ସହିତ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ୧,୦୦୮ ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ସକାଳୁ ଏହି ପରିସରରେ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥି ସହ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଓ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ପରେ ବାରାଣସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ହରିଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୃତିରୁ ଆସିଥିବା ପୁରୋହିତ ଓ ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହେମ ଓ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଯାହା ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଗଙ୍ଗାସାଗର ଓ ସୋନପୁରର ପବିତ୍ର ଜଳ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାର ବାହାରେ ଏବଂ ଏପରିକି କାମ୍ବୋଡିଆରୁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ବେଲପତ୍ର ଓ ଧାତୁରାର ଏକ ୧୮ ଫୁଟର ମାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମସ୍ତିପୁର ସାଂସଦ ଶାମ୍ଭବୀ ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଚିବ ତଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର କୁନାଲଙ୍କ ପୁଅ ସାୟାନ କୁନାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକର୍ମରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୋତିହାରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମାରୋହ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ୨୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଥିବା କେଶରିଆ ନିକଟରେ ୧୨୫ ଏକର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ମନ୍ଦିର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୨ଟି ମନ୍ଦିର ଓ ୧୮ଟି ଶିଖର ରହିବ, ମୁଖ୍ୟ ସଂରଚନା ୨୭୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ, ପରିବହନ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।