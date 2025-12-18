ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଭାଗବତ କଥାରେ କେବଳ ତିଳକ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। କଥାସ୍ଥଳର ଫାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, "ତିଳକ ନାହିଁ, ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ।" ଯେଉଁମାନେ ତିଳକ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଟକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହାତରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତିଳକ ନ ଲଗାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟରେ ହିଁ ତିଳକ ଲଗାଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି |
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କେହି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପାର କରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଯାଉଛି । ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କର ତିଳକ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଲଗାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Ishan Kishan Record: ୧୦ ଛକା, ୬ ଚୌକା: ନୂଆ ରେକର୍ଡ କଲେ ଇଶାନ କିଶାନ
ତିଳକ ବିନା ମଣ୍ଡପରେ କାହାକୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାଣୀକାର ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଏକ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଇବା ପରେ କଥା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Shanti Bill : ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ, ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନି
ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ତିଳକ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ସ୍ଥଳ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏଥିରୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।