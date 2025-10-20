ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜେପି ଗଙ୍ଗା ସେତୁ ପଥ ସଂଲଗ୍ନ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବା ଏଲସିଟି ଘାଟ ନିକଟରେ, "ଭୋଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ" ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ଆଶାବାଡ଼ି ଏବଂ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଗରିକମାନେ ହାତରେ ଦୀପ ଧରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସ୍ୱିପ୍ ଆଇକନ୍ ରାକେଶ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ |
ରାକେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ୧୦୦% ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ଗଣ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ରକ୍ଷକ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।