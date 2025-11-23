ରାୟପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଅଜବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ କି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ।
ଛତିଶଗଡ଼ ଗଣଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହି ଡିପିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଧରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (ସିଏଚ୍ଏଫ୍) କହୁଛି, "ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ଆଇଆର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବେ କୁକୁର ଧରିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ?"
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଲି କହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଆଇଆର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ଧରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ହେବ?
ପ୍ରକୃତରେ, ଡିପିଆଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ଆଦେଶର ସମୀକ୍ଷାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି।