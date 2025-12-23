ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଲିଉଡ୍ କିମ୍ବା ବଲିଉଡ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ତାଲିକାରେ ଏକ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି। ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାକିସ୍ତାନରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନ୍ନା, ଧିକ୍ଷିତ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ଅନୁ ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସଦ୍ୟତମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ "ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ"। ମୂଳତଃ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିନ୍ଦୀ, ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
ରାହୁଲ ରବିନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ "ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ" ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି।
'ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରେ ୨୨.୦୨ କୋଟି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ୭.୨ କୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ୧୧.୩ କୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୬.୦୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା।
'ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ' ହେଉଛି ଭୂମା ଦେବୀ (ରଶ୍ମିକା)ଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମଏ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କଲେଜରେ ବିକ୍ରମ (ଧିକ୍ଷିତ)ଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାରୁ ସେ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଚାପ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।
ଧୀରଜ ମୋଗିଲନେନି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା କୋପିନେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାହୁଲ ରବିନ୍ଦ୍ରନ ପ୍ରଫେସର ସୁଧୀର (ଏଚ୍ଓଡି), ରାଓ ରମେଶ ଭୂମାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ରୋହିଣୀ ମୋଲେଟି ଭିକିଙ୍କ ମାତା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।