ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର କରୋଲବାଗରେ "ସ୍ପେଶାଲ୍ ୨୬" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରିଛି। ନକଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଆୟକର ଏବଂ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଲୁଟିଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଧରିଛି | ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ୪୩୫.୦୩ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ₹୩.୯୭ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ତିନୋଟି ଗାଡି ଜବତ କରିଛି।
ନକଲି ୟୁନିଫର୍ମ, ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ-ଶୈଳୀରେ ଚଢାଉ
୨୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ, ନକଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଆୟକର/ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ କରୋଲବାଗରେ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ୱାର୍କସପ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ, ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ନକଲି ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ୱାର୍କସପ୍ ର ସିସିଟିଭି ଡିଭିଆର ମଧ୍ୟ କାଢି ନେଇଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫୁଟେଜ୍ କଏଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Dead Body Old Woman Rescued ଧାନ ବିଲରୁ ମିଳିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରିବାର
ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭାବି ଅନେକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲା। ନିକଟରେ ଥିବା ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ସିସି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ସ୍କାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିରନ୍ତର ନଜର ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସୁରାକ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ପୋଲିସ ୧୨୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା | ବାହାଦୁରଗଡ଼, ରୋହତକ, ହିସାର, ହରିୟାଣାର ହାଂସି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Accident in Chatisgarh: ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର, ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ପଚରାଉଚରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ନକଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପରିଚୟପତ୍ର, ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଡ କରିଥିଲେ। ସୁନା ଲୁଟ କରିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ |