ଚେନ୍ନାଇ: ପୋଙ୍ଗଲ ଅବସରରେ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସାରା ୨ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଚେନ୍ନାଇର ନଜରେଥପେଟ୍ଟାଇର ଆଲାଣ୍ଡୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରକୁ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନି, ଗୋଟିଏ ଆଖୁ ଏବଂ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିବ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସ୍ଲଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ପୋଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ସମବାୟ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଚିନି ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଖୁର ୫୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଧୋତି ଏବଂ ଶାଢ଼ି ଏବେ ବି ସରକାରୀ ଗୋଦାମରେ ରହିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାହିଦା ଅଛି, ସେଠାରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ରାସନ ଦୋକାନ ଅଛି। ବଣ୍ଟନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଏହି ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ପରିମାଣ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ, ଚେପୌକ-ଟ୍ରିପ୍ଲିକେନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଙ୍ଗଲ ଉପହାର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।