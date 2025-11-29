ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ପଞ୍ଜାବର ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ପ୍ୟାନେଲରେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତର ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ୟାନେଲ ଅଧୀନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂହ ଚିମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ପ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଏବଂ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ୨୦୦୦ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

୧୨ଟି ବର୍ଗରେ ୩୦୦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୧୨ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବର୍ଗରେ ୩୦୦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେଡିସିନ୍, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଚର୍ମରୋଗ, ଛାତି ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା, ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ, ଅସ୍ଥିରୋଗ, ଚକ୍ଷୁରୋଗ, ଇଏନଟି ଏବଂ ଆନାସ୍ଥେସିଓଲୋଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଡାକ୍ତରମାନେ ଫି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ

ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଓପିଡି, ଆଇପିଡି, ଜରୁରୀକାଳୀନ, ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ଫି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।