ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭାଷଣ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ସେଓ ଏବଂ କମଳା ପରି; ସେମାନଙ୍କର ତୁଳନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଲୋକସଭା ବିତର୍କ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରି ନଥିଲେ।
ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ତୁଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅବାନ୍ତର ହେବ। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ।" ସେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଭଲ; ସେ ଗୃହରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଥିଲା ତାହା କହିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ।"
ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଶା କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।" ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ କିଏ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା, ସେ କାହାର ନାମ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ଶୈଳୀ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।