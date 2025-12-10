ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ, ଆରଜେଡିକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆରଜେଡି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲାଲୁ-ରାବିଡିଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ନିକଟତର ନଥିଲେ ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେଣୁ, ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।" ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଲାଲୁ ଏବଂ ନୀତିଶଙ୍କ ପରି, ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନେତା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: 2026 Kia Seltos Launched Today: ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଲା ୨୦୨୬ କିଆ ସେଲ୍ଟୋସ୍
ଏକଦା ଦିନେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଥିବା ଏହି ନେତା ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବାଢ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ହରାଇଦେଇଥିଲେ | ସେ ଏହି ଆସନରୁ ଜିତି ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ୧୯୭୭ ମସିହାରେ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିହାର)ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରେ ବାଢ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ୧୯୯୦ ଏବଂ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ଜିତିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Trump's New Visa Rule: ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍-ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ୍ ଯାଞ୍ଚ୍ ହେବ: ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଅଜବ ଭିସା ଆଇନ
ସେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସରକାରରେ ଏବଂ ରାବିଡି ଦେବୀଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ୨୦୦୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜେଡିୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆରଜେଡିକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ୨୦୦୯ରେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ୨୦୧୩ରେ, କୋର୍ଟ ବିଜୟଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୨୦୨୨ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ଆରଜେଡି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ।