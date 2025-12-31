ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକଦା ଏହି ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆଗଭର ହେଉଥିଲେ। ଉଭୟ ଆରବ ବିଦ୍ରୋହରୁ ନେଇ ୟେମେନ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଏକାଠି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୟୁଏଇ ଏବଂ ସାଉଦି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାର କାହାଣୀ ସଂପର୍କରେ ।
ସାଉଦି ଆରବ-ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସମ୍ପର୍କ
ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଦେଶ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଉପସାଗରୀୟ ମହାଶକ୍ତି, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ପରସ୍ପରକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା , ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଢାଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଉତ୍ତେଜନା
ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୟେମେନରେ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାଉଦି ଆରବ ୟେମେନରେ ୟୁଏଇର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିଥିଲା। ସାଉଦି ସେନା ୟେମେନର ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ଦର ସହର ମୁକାଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ୟେମେନରେ ସାଉଦି ସମର୍ଥିତ ସରକାର ୟୁଏଇ ସେନାକୁ ଦେଶ ଛାଡିବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ତାର ବଳକା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା।
ବନ୍ଧୁତାରୁ ଶତ୍ରୁତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା
୨୦୧୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଇସଲାମିକ ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
୨୦୧୧ ମସିହାରେ ବନ୍ଧୁତା ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା
ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ୨୦୧୧ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି। ୨୦୧୧ରେ ଯେତେବେଳେ ଆରବ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲା ସେମାନେ ୟେମେନରେ ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ହୂତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କଲେ। ୨୦୧୧ରେ ଆରବ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଜନୀତିକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ମିଶରରେ ଜେନେରାଲ ସିସିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଲିବିଆ ଏବଂ ୟେମେନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ହେଉ, ଦୁଇ ଦେଶ ଏକାଠି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଇସଲାମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମିଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବାହାରିନରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ସେନା ପଠାଇଥିଲେ |