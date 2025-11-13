ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ୧୦ ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରୁ ଅତି ଭୟାନକ ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରିରୁ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ୨୦୦୮ର ‘ମୁମ୍ବାଇ ୨୬/୧୧’ ଆକ୍ରମଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏହି ‘ହ୍ୱାଇଟ୍-କଲାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ’ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଫରିଦାବାଦକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଉମର ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ "ସେସନ୍" ନାମକ ଏକ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଆପ୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଟ୍ ମେଟାଡାଟା ସେଭ୍ ହୁଏ ନାହିଁ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ, ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ "ଆବୁ ଉକ୍କା" ଛଦ୍ମନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ତୁର୍କୀ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର +90 ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେସନ୍ ଆପ୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ 2022 ମସିହାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ତୁର୍କୀକୁ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଉମର ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜୈଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀକୁ ବଛାଯାଇଥିଲା। ଜୈଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ତୁର୍କୀରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଡାକ୍ତର ଧରାପଡ଼ିଲେ ଯେଭଳି ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଜୈଶ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶ ନପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ତୁର୍କୀକୁ ବଛାଯାଇଥିଲା |
ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦୁଇଟି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା: "ଉମର ବିନ୍ ଖିତାବ" ଏବଂ "ଫରଜାନ ଦାରୁଲ ଉଲୁମ୍," ଯାହାକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM)ର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ମୌଲାନା ମାସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ଜିହାଦକୁ ଉସୁକାଉଥିବା ପୁରୁଣା ବୟାନ, ଚିଠି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସମର୍ଥକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା |