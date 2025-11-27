ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଇସାରା ଇସାରାରେ ଏକ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।" ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦାବି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ରାଜନୈତିକ ଚାପର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଏକ କଥା ଅଛି ଯେ ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ, ଆପଣ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ।" ଶିବକୁମାର ତା'ପରେ "ଚେୟାର"କୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଚେୟାରର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଚେୟାର ପାଆନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି।" ଏହା ଶୁଣି ଜନତା ହସି ଉଠିଥିଲେ |
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୁଜବ ତୀବ୍ର ହେଲା
ବାସ୍ତବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ମତଭେଦର ଗୁଜବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଶିବକୁମାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ୧ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯାଇପାରେ।
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବୁ।" ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଶିବକୁମାର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଦାବି କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କିଛି ମାଗିନାହିଁ। ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଷୟ। ମୁଁ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।"