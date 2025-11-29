ସିରସା: ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ତଥାକଥିତ ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ, ଶେଷରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ମୃତଦେହ ନେଇ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା | ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ଏଭଳି ଏକ ଚାଂଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି | ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଥେହାଡ ସିକନ୍ଦରପୁର ଗାଁରେ, ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଗଳାଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ, ଯୁବକ ଜଣକ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଣି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
ମୃତକଙ୍କ ନାମ ସିକନ୍ଦରପୁର ଥେହାଡ ନିବାସୀ ୫୦ ବର୍ଷୀୟା ଅଙ୍ଗୁରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ୫୨ ବର୍ଷୀୟା ଲେଖଚାନ୍ଦ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ।
ଗୁରୁବାର ରାତିରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଙ୍ଗୁରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଲେଖଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜକୁମାର ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କୋଠରୀରେ ଦେଖି ନିଜ ଉପରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ | ସେ ମା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ | ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ, ରାଜକୁମାର ନିଜ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ରାଜକୁମାର ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଗପସପ, ସାମାଜିକ ଅପମାନ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବାବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି |