କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମାରୋହ ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ମୁସଲିମ ନେତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ।

କବୀର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ତିନି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ।" ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମସି ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗୌରବ ଭାଟିଆ କବୀରଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅପରାଧୀକ ରାଜନୀତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘୋଷଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛି। ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରାଧୀ ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ।"

'ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତିର ପ୍ରତୀକ'
ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବିଜେପି ନେତା ଗୌରବ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ଏବଂ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିଯିବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଭାରତରେ ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଯିଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ଏବଂ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭୟଭୀତ କାରଣ ସେ ଭଲଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିଯିବେ।