ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗତ ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ୨୫,୦୦୦ ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷର ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠାରେ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏହିପରି ଘଟଣା ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇପାରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବ, ଆମେ ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଫସିଯିବା ଏବଂ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ।"
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ୍, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ କୌଣସି ଦେଶ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିରାଶ ଥିଲେ କାରଣ ଉଭୟ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବୁଧବାର ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବ। ତଥାପି, ସେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସକି ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହା କିଭ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।