ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ | ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୪୩୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ବାସ୍ତବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଝୁଂଟିଥିଲା | ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ପଡିଆକୁ ଆସିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଆରନ୍ ଜର୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୧୨ ରନର ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ଜ ୬୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଲଗା ମୁଡ଼ରେ ଥିଲେ। ଭାରତ ୪୩୩ ରନର ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୨୦ ଛକା ଏବଂ ୩୧ ଚୌକା ମାରିଥିଲା। ଏହି ୨୦ ଛକା ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ଟି ଛକା ଏକୁଟିଆ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାରିଥିଲେ | ସେ ୧୭୧ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ ୬୯ ରନ କରିଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ ୩୮ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୪୦୦ ପାର କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। କୁଣ୍ଡୁ ୧୭ ବଲରେ ୩୨ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୨ ବଲରେ ୨୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ରେକର୍ଡ କରିଛି।
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୪୨୫ ଥିଲା, ଯାହା ଏହା ୨୦୦୪ରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୩୩ ରନ କରିଛି। ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସ୍ତରରେ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୪୮୦, ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୦୨ରେ କେନିଆ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନାମରେ ଅଛି, ଯିଏ ୨୦୧୮ରେ କେନିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୪୩୬ ରନ କରିଥିଲା।