ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। UIDAI ସାରା ଦେଶରେ ୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ UIDAI ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଆଧାର ଡାଟାବେସ୍ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ୍ (RGI), ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS), ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NSAP) ଭଳି ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ UIDAI ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, UIDAI ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, UIDAI MyAadhaar ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଧାର ଡାଟାବେସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି, ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ (CRS) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୨୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ବାକି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା?
UIDAI କହିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ପୁନଃ ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟର ଠକେଇ କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବରର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।