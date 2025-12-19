ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026 ନିଲାମର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ IPL 2025 ସିଜିନ୍ ଖରାପ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଆୟରଙ୍କୁ ୨୦୨୫-୨୬ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବାସ୍ତବରେ ଯେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କୁ IPL 2026 ମିନି ନିଲାମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୭ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଡ୍ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଦଳ, KKR ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୮୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ, RCB ଆୟରଙ୍କୁ ୭ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Aids positive due to negligence: ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଡ୍ସ ପଜିଟିଭ ହୋଇଗଲେ ୬ ଶିଶୁ
ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ରଜତ ପଟିଦାରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏ RCBକୁ IPL 2025 ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦଳ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାର କରି, ଦଳରୁ ପଟିଦାରଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: BJP MLA hair cut: ଏହି କାରଣରୁ ବାଜା ବଜାଇ, ବାଣ ଫୁଟାଇ କେଶ କାଟିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିର ସୁପର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ୧୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୧୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବର୍ଷ, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ତାରକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।