ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ତାମିଲଗା ଭେଟି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ନେତା ବିଜୟ ଥାଲପତି ଶାସକ ଡିଏମକେ ସରକାର ଉପରେ କଡା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି | ସେ ଡ଼ିଏମକେ ଦଳକୁ "ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇଦେବେ।
ବିଜୟ ପଚାରିଥିଲେ, "NEET ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଛାଡ କରିବା ଭଳି କେତେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା?" ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଖୁ ଏବଂ ଧାନ ପାଇଁ ଦର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଳଦୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଜଳସେଚନ, ଚାକିରି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଖାଲି ପଦବୀ କାହିଁକି ପୂରଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଛାତ୍ରମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ ମୋତେ ନିଜେ କୁହ, ଏହା ସତ୍ୟ କି? ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା।" ବିଜୟ ଡିଏମକେକୁ "ଫେଭିକଲ୍ ପରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା" ଥିବା ଏକ ଦଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପେରିଆରଙ୍କ ନାମ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି ଯେ ଏମଜିଆର ଏବଂ ଜୟଲଳିତା ଡିଏମକେ ପ୍ରତି ଏତେ କଠୋର କାହିଁକି ଥିଲେ।
ଏବେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଡିଏମକେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି।" ସେ ଡିଏମକେକୁ ତାଙ୍କର "ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ଶତ୍ରୁ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଜୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ୩୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି (ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି) ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରାଲିରେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଙ୍ଗୋଟାଇୟାନଙ୍କୁ ଟିଭିକେରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଏକ "ବଡ଼ ଶକ୍ତି" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବିଜୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ନେତା ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ।