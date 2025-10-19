ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରବିବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ଏସପି) ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କେବଳ ରାମ ଲଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନଥିଲା ବରଂ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପରିଚୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଇପାରିବ, ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପରିଚୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସର୍ବଦା ଜୟ ହୁଏ।"
ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରାମ ଲଲାଙ୍କୁ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପୂର୍ବ ସମାଜବାଦୀ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଏସପି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି।"