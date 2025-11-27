ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପଟେଲ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାନ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମାଗଣାରେ ସିଗାରେଟ୍ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।
ଡିସିପି ନିଧିନ ଭାଲସନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାବାଳକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ପଟେଲ ନଗରର ମିଲନ ପାନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମଦ ପିଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୋକାନୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର (୪୦)ଙ୍କଠାରୁ ମାଗଣା ସିଗାରେଟ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Liqour Shop: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରୁ ହଟାଅ ମଦ ଦୋକାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତା’ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁତର ଆହତ କଲେ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଗଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Husband Killed Wife: ଏମିତି କଣ କିଏ ମାରିପାରେ: ଇଂଜେକସନ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ୯ ମାସ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ିଲେ ପତ୍ନୀ
CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସୁରାକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା
ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପଟେଲ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ରେକର୍ଡିଂ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମହମ୍ମଦ ମହତାବ ଓରଫ ରାଜା (୧୯), ଶାଦିପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ରେଳ ଲାଇନ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ସେଠାରେ ପହଂଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା | ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଥିଲା।