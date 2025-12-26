ସାରନଗରୀ: ସାରନଗରୀ ବାଲିଝୁଡି ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନୂଆ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ବସ ୨ଟିକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଜଣା ପଡିଛି| ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ ଦିନ ଆଗରୁ ଅନୟ କୁମାର ମଲିକ ଜୟପୁର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଞ୍ଜଳି ନାମକ ୨ ଟି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ନୂଆ ଓଡି ୧୪ଏଲ୬୦୫୫ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଓଡି ୧୪ଏଲ୬୧୫୫ ବସ ଆଣି ପରମିଟ ବାହାରି ନ ଥିବାରୁ ସାରନଗରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ|
ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବସର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପରଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିର ଆଗରୁ ଆଂଶିକ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା|
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା
ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ପଡୋଶୀ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ବସ ମାଲିକଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବସ ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପହଞ୍ଚି ପିସିଆର ଓ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ବସକୁ ନିଆଁଲାଗିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା|
