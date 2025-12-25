କୋମନା: ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ ଚାରିଜଣ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାଣିରେ ପଡି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି l

Advertisment

ମିଳିଥିବା ସୁଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ତରବୋଡ଼ ଗାଁରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି l ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ କୋମନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବେଘାଟି ଗାଁର ଶୋଭାରାମ ହଂସ, ରଂଜିତ ହଂସ, ଭାଗବତ ମାଝୀ, ଓ ହାତୀସରା ଗାଁର ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଚାରି ଜଣଙ୍କ ବୟସ  ଅଠର ରୁ କୋଡିଏ ଭିତରେ ହେବ। ଯାତ୍ର ଦେଖି ଗୁରବାର ଭୋରରୁ ବାବେଘାଟିର ଶୋଭାରାମ, ରଂଜିତ, ଓ ଭାଗବତ ଓଡ଼ି ୨୬ସି ୯୧୬୬ ଯୋଗେ ହାତୀସରା ଗାଁକୁ  ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଚାରିଜଣ ଆରୋହୀ ହାତିସରା  ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀସରା ତରବୋଡ଼ ପୋଲ ପାଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ l

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: pregnant woman Death ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ

ଦୁଇଜଣ ପହଁରି ଚାଲିଆସିଥିଲେ

ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରଂଜିତ ଓ ଭାଗବତ ପାଣିରୁ ପହଁରି ପଦାକୁ ଆସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବବେଘାଟିର ଶୋଭାରମ ହଂସ ଓ ହାତୀସରାର ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:  Husband KillS Wife ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ପରିଣତି: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ଵାମୀ, ଘରେ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ

ଖବର ପାଇ କୋମନା ପୁଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ କୋମନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଣେ କୋମନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ପାଣିରୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କଲା ପରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇ ପଠାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Hotel owner wife injured fire ନିଆଁ ଲାଗି ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କୋମନା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କୋମନା ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l