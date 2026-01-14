ରାୟଗଡା: ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଭୋଗି ପାଳନ ଅବସରରେ ରାୟଗଡା ସହରରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ରାୟଗଡା ସହର ୟେଦୁ ସାହି ଓ ମାଝି ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ଭୋଗି ଉପଲକ୍ଷେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଣ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ୨ଜଣ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
୫ ଗୁରୁତର ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ସାହି ଲୋକ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି।