ଲହୁଣିପଡ଼ା: କେବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୫୨୦ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁନ୍ଦୁରୁବୁରୁ ଚୁନାଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ୨୦ ଫୁଟ୍‌ ତଳକୁ ହାଇୱା ଓଲଟି ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ କୋଇଡ଼ା ପଟୁ ଲୁହାପଥରବୋଝେଇ ହାଇୱା ଓଡି ୦୯ ଭି ୬୧୧୫ ଅନୁଗୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଚୁନାଘାଟିରେ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ମଚାରୀ କେବଲାଙ୍ଗ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ

ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଚାଳକ ଝାଫଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଜଗମୋହନ ମାହାତୋ(୩୫)ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକରି ଲହୁଣିପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠା ଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ରୁଜୁକରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

