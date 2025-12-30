ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପରଲୋକରେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ହୃଦରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶର ଦୁଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଲିଦା ଜିଆ ଦୁଇଥର ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୧ ରୁ ୧୯୯୬ ଏବଂ ୨୦୦୧ ରୁ ୨୦୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ବିଏନପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନ ୨୦୦୮ ମସିହାରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଆରାଫାତ ରହମାନ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଖାଲିଦା ଜିଆ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାରି ମାସ ରହିବା ପରେ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ଖାଲିଦା ଜିଆ ୧୯୪୫ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ସେ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଜିଆଉର ରହମାନ ରେଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶ ଘୋଷଣା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୭୭ ମସିହାରେ ଜିଆଉର ରହମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ୧୯୮୧ ମସିହା ମଇ ୩୦ରେ ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ଏକ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ବିଏନପି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ, ଖାଲିଦା ଜିଆ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ସହିତ, ସେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।