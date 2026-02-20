ବ୍ରଜରାଜନଗର: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନଯୋବ ଗ୍ରାମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ରୁକ୍ମିଣୀ ଭୋଇ(୫୫) ଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଘରଭିତରୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ସେହି ଘରଭିତରୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଇ(୬୧)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ  ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ,୪ଦିନ ହେବ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶାଳୀ ଆସିବାରୁ ଘରକବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖି  କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯଦିଓ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ହେଲେ ଖୋଲିବା ପରେ ଘରଭିତରକୁ ଯାଇ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘରଭିତରେ  ରୋଷେଇ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି।

ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି

ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଓରିଏଣ୍ଟ ପୁଲିସ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏ ସ୍ ଡ଼ି ପି ଓ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

