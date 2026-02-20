ବାରିପଦା: ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୩୯ ଜଣ ଶିକାରୀ ୯ଟି ବନ୍ଧୁକ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନ୍ଧୁକ ପାଉଡର ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଧନୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଶିକାରୀ ଦଳ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଲର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବନବାହିନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିମିଳିପାଳ (ଦକ୍ଷିଣ) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ୩୯ ଜଣ ଶିକାରୀ ୯ଟି ବନ୍ଧୁକ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନ୍ଧୁକ ପାଉଡର ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଧନୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ କାଉଣ୍ଟର ରଣନୀତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ନଜର ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଛି।
ଉଦଳା ପି.ଏସ୍. ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମ୍ବିକାଦେଇପୁର, ମହାଲିସାହି, ଲୁକୁଇଡା, ମାଟାକମଟଲା, ଜିତୁସାହି, ଖଲାଡି, ଲଙ୍ଗାଡି ଗ୍ରାମରୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଜେନାବିଲ୍ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯିବ।
୩ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (STPF) ଏବଂ ତିନିଟି ରେଞ୍ଜର କର୍ମଚାରୀ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।