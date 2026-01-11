ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ? ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ନଦେଇ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପରେ, ସେ ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ୍-ଇନ୍ରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ୧୯୯୦ ମସିହାରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ରହି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦରମା ହ୍ରାସ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପେନସନ ମନା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ
୨୦୧୧ ମସିହାରେ, ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଲାଭର ୫୦% ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: firing minor critical ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି: ନାବାଳକ ଗୁରୁତର, କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟିର ୫୦% ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର କୌଣସି ଆଇନଗତ କାରଣ ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପେନସନ ମନା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ବିଳମ୍ବ ଦେୟ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬% ହାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ସହିତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ପରିବାର ପେନସନ ଏବଂ ସିଜିଏଚଏସ ଲାଭ ପାଇଁ ପେନସନ ଦେୟ ଅର୍ଡରରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ୍।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: PM Modi Somnath Temple ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପରିବାର ପେନସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଲାଭ ପାଇଁ ପେନସନ ଦେୟ ଅର୍ଡରରେ ତାଙ୍କ ଲିଭ-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ନବୀନ ଚାୱଲା ଏବଂ ମଧୁ ଜୈନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଆଧାର କରି ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଭୁଲ୍। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ସିଏଟି)ଙ୍କର ୨୦୧୯ ଆଦେଶରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଲାଭର ୫୦% ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।