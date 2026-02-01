ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେରଳ ବ୍ୟତୀତ, ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସମର୍ପିତ ଖଣିଜ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେ ବାରାଣସୀରୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରେଳ କରିଡର ନିର୍ମାଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ବିରଳ ଖଣିଜ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିରଳ ଖଣିଜ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ ଯୋଜନା
ବିରଳ ଖଣିଜ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଡର ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟ ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିରଳ ଖଣିଜ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଯୋଜନା ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ଖଣି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଗବେଷଣା ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପିତ ବିରଳ କଣିଜ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ।
ସାତଟି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ପ୍ରସ୍ତାବ
ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଭାରତର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ସାତଟି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିୟର-୨ ଓ ଟିୟର-୩ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ତଥା ସଡ଼କ ଓ ରେଳପଥ ଏବଂ କମ୍ ଦୂରତା ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ବିକାଶ କରିବ।ବଜେଟରେ ପୁଣେ-ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରାଣସୀ ଓ ବାରାଣସୀ-ସିଲିଗୁଡ଼ି ରୁଟରେ ରେଳ କରିଡରକୁ ବିକାଶ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ହବ୍, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସହର ଓ ଉଦୀୟମାନ ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ନେଟୱାର୍କରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା।ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗାପୁରକୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ।
ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଆଇସିଏଆଇ ଓ ଆଇସିଏସ୍ଆଇ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମଡ୍ୟୁଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ସହାୟତାରେ ପାଞ୍ଚଟି ମେଡିକାଲ୍ ହବ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଭାରତରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଉପହାର
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାନକୁନିରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସୁରଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ସମର୍ପିତ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ି ସମେତ ଦେଶର ସାତଟି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ବିରଳ ଖଣିଜ କରିଡରରେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ବିରଳ ପୃଥିବୀ କରିଡର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପାଦାନ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ୨୨,୯୯୯ କୋଟିରୁ ୪୦,୦୦୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ Iବିରଳ ଖଣିଜ କରିଡର ଓ ସମର୍ପିତ ରାସାୟନିକ ପାର୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତାମିଲନାଡୁର କାଞ୍ଜିଭରମ୍ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଦିବସରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର, ସେ କାଞ୍ଜିଭରମ୍ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରାଚୀନ ବୟନ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥର, ସେ ହାଲୁକା ସୁନେଲି ବାଦାମୀ ଚେକ୍ କାଟ୍ଟମ୍ ସହିତ ଏକ ବାଇଗଣୀ ହାତବୁଣା କଟ୍ଟମ୍ କାଞ୍ଜିଭରମ୍ ଶାଢ଼ି ଓ କଫି ବାଦାମୀ ବର୍ଡରରେ ସୂତା କାମ ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି।