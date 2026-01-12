ବୈଶିଙ୍ଗା: ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସର୍ବସ୍ବ ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ l ଆନୁମାନିକ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାରୁପା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଆସବାବପାତ୍ର ଓ ନଗଦ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ l ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ l

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ବିକର୍ତ୍ତନ ସେନାପତିଙ୍କ ୭ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଝିଆ ପୁଅ ବସନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ୩ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲେ l ତେବେ ଗତ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବସନ୍ତ ସେନାପତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମରାଳିକା ଓ ପୁଅ ସହିତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ରବିବାର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବିକର୍ତ୍ତନ ଆସି ଘରେ ବୁଲି ସବୁ ଠିକଠାକ ଥିବା ଦେଖି ଗାଁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ l ତେବେ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବସନ୍ତ ଆସି ଘର ସମ୍ମୁଖ ଗେଟ ତାଲା ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖିଥିଲେ କି ଘର ଦ୍ୱାର ଗ୍ରିଲ ତାଲାକୁ କଟାଯାଇଛି ଓ ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି l ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର କବାଟ ତଡ଼ା ଯାଇଛି ଓ  ଭିତରେ ଥିବା ଆସବାପତ୍ର ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ହୋଇ ଘର ସାରା ପଡ଼ିଛି l  

ସାହି ପଡ଼ିଶା ଵି ଲୁଟର ସୁରାକ ପାଇନଥିଲେ

ତେବେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ଲକର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୫୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ନଗଦ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି l ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା l ଲୁଟେରା ମାନେ ଲୁଟ୍ ପରେ ଘର ପଛପଟ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସେଇପଟେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଘର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଵି ଲୁଟର ସୁରାକ ପାଇନଥିଲେl

ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାରିଣୀ ଦାସ ସଦଳବଳ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହିଭଳି ମାମଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଚାଲିଥିବାବେଳେ ପୁଲିସ ହାତ ଏବେବି ଖାଲି ଅଛି l ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୁଲିସ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି l

