ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସହିତ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ବୁଝାମଣା ନକଲେ ୱାସିଂଟନ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ୱାସିଂଟନଠାରେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ବୈଠକର ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ଗାଜାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ବିନା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ଇରାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜେନେଭାରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଧବାର ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଅରାଘଚି କହିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ବାହକ ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: 5 Maoists Killed କାରେଗୁଟ୍ଟା ଜଂଗଲରେ ‘ବ୍ଲାକ ଫରେଷ୍ଟ-୨‘ : ୫ ମାଓବାଦୀ ନିପାତ
ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ନଥିବା କହିଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ନଥିବା କହିଛି। ଏହାସହିତ ନିଜର ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କଠୋର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହେବ ବୋଲି କହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ତେହେରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ଇରାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱଟ୍କଫ ଓ ଜେରାଡ କୁଶନରଙ୍କର ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Health: ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ଚିନ୍ତାରେ ଦାଦନ ପରିବାର