କଟକ: ଲାଲବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ ଓଡ଼ିଆ ରାପର୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ସିଂହ (୩୨)ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ରାଉତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଭିନବ ସିଂହ ଫେବୃଆରୀ ୯ (ରବିବାର) ଦିନ କାଦୁବେସାନାହଲ୍ଲିସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ସହରର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନିରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଓଡିଆ ରାପର୍ ଭାବରେ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ।
ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୨୮୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଭିନବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ରାଉତ ଦାୟୀ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ରାଉତଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ
ଗିରଫ ପରେ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ରାଉତଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଲାଲବାଗ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଅଭିନବଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଅଭିନବଙ୍କ ପିତା ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂହ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସେ କଟକର ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିନବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
କଟକର କାଳିଗଳିର ବାସିନ୍ଦା, ଅଭିନବ ଓଡ଼ିଶାର ହିପ-ହପ୍ ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଥିଲେ। ଅଭିନବ ଜଣେ ରାପର୍ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ YouTube ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନି ଅର୍ବାନ୍ ଲୋଫର୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ହିପ-ହପ୍ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ।
ଅଭିନବ, ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରିରୁ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମାଇକ୍, ପ୍ରଯୋଜନା ଗିଅର୍, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହିପ-ହପ୍ ଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲଗାଇଥିଲେ।
ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରି ୯ ତାରିଖ ରାତିରେ, ଓଡ଼ିଆ ରାପର୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ସିଂହ (୩୨)ଙ୍କ କାଦୁବେସାନାହଲ୍ଲିରେ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନବ ସିଂହ କାମ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୯ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାଦୁବେସାନାହଲ୍ଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନବ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମରେ ଅଟୋମେସନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ।